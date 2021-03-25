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Леонид Агутин ответил на слухи о разводе с Анжеликой Варум

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса удивляет публику своей постоянностью.

Леонид Агутин ответил на слухи о разводе с Анжеликой Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум прожили вместе двадцать лет. У супругов уже подросла дочка Лиза, однако в СМИ периодически появляются сообщения об их расставании. Певец и композитор объяснил, откуда проистекают подобные домыслы.

Аудитория, привыкшая к недолговечности звёздных браков, не верит, что существуют пары в переменчивом мире шоу-бизнеса, которые умеют сохранять супружеский союз.

Исполнитель отметил, что уже привык к слухам о расставании с супругой, так как подобные новости сотрясают прессу уже пятнадцать лет с завидным постоянством.

Агутин понимает, почему так происходит.

"Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи. Родители тяжело реагировали на первые "разводы", к десятому вроде бы привыкли", — объяснил Агутин журналу "Караван историй".

Певец вспомнил, как СМИ сочиняли небылицы о его измене. Писали, что Леонид провёл ночь с простой девушкой из Краснодара.

"Тогда написали, что якобы я пообещал сделать её звездой шоу-бизнеса. Видимо, для правдивости было добавлено: "Мы до утра пили мартини", — привёл пример подобных слухов исполнитель.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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