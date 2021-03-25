Анна Горохова рассказала жуткую историю в эфире YouTube-шоу "О, хавчик!".
Победительница третьего сезона "Пацанок" Анна Горохова вспомнила неприятную историю из детства.
Анна объяснила, что есть собачье мясо ей приходилось не ради смелых кулинарных экспериментов, а из-за нужды и голода. Горохова призналась, что дважды в жизни ей доводилось испробовать собачатину.
У семьи Анны не было денег на еду, поэтому они пустили на мясо пса.
"Пришла из школы, вижу тазик мяса. Я говорю: "Мам, а где Блэк?". Она: "Убежал". Плакала, конечно, но потом поела мясо, не зная, что это. Недавно приехала мама. Я у нее спросила: "Скажи мне честно, это был Блэк?" Она ответила: "Да". Прикинь!" — рассказала в YouTube-шоу Горохова.
Во второй раз ей довелось отведать собачьего мяса, когда она была голодной, обитая на улице. Неприятную трапезу её друзья устроили в гараже.
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