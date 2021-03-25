Звезда шоу "Пацанки" призналась, что съела свою собаку

Анна Горохова рассказала жуткую историю в эфире YouTube-шоу "О, хавчик!".

Победительница третьего сезона "Пацанок" Анна Горохова вспомнила неприятную историю из детства.

Анна объяснила, что есть собачье мясо ей приходилось не ради смелых кулинарных экспериментов, а из-за нужды и голода. Горохова призналась, что дважды в жизни ей доводилось испробовать собачатину.

У семьи Анны не было денег на еду, поэтому они пустили на мясо пса.

"Пришла из школы, вижу тазик мяса. Я говорю: "Мам, а где Блэк?". Она: "Убежал". Плакала, конечно, но потом поела мясо, не зная, что это. Недавно приехала мама. Я у нее спросила: "Скажи мне честно, это был Блэк?" Она ответила: "Да". Прикинь!" — рассказала в YouTube-шоу Горохова.

Во второй раз ей довелось отведать собачьего мяса, когда она была голодной, обитая на улице. Неприятную трапезу её друзья устроили в гараже.