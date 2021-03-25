Телестройка после долгих прощаний возрождается, как птица феникс из пепла.
Одно из самых долгоиграющих шоу российского телевидения появится на телевизионных экранах уже в середине апреля 2021 года.
Как сообщает журнал "СтарХит", приютил "Дом-2" канал "Ю".
Прежде чем шоу пережило второе рождение, продюсеры устроили проекту громкий пиар, связанный с сообщением о закрытии программы.
"Дому-2", растерявшему былые рейтинги, не нашлось места на ТНТ, однако отыскались желающие выкупить раскрученный проект, чтобы реанимировать программу, которая зашла в идейный тупик.
После радости злопыхателей и печали поклонников проекта было заявлено, что реалити-шоу ищет себе подходящую платформу.
До последнего скрывалось, какой именно канал возьмёт на себя обязанность вдохнуть жизнь в утратившую былую популярность программу.
Назывались каналы "Пятница", "СТС-Медиа". Говорилось также, что шоу переедет на YouTube.
"Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанёт с высокими цифрами, если там будут только "зелёные" участники, поэтому позвали звёздных "старичков"", — цитирует "СтарХит" слова своего источника.
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