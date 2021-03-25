Реалити-шоу "Дом-2" переселяется на другой канал

Телестройка после долгих прощаний возрождается, как птица феникс из пепла.

Одно из самых долгоиграющих шоу российского телевидения появится на телевизионных экранах уже в середине апреля 2021 года.

Как сообщает журнал "СтарХит", приютил "Дом-2" канал "Ю".

Прежде чем шоу пережило второе рождение, продюсеры устроили проекту громкий пиар, связанный с сообщением о закрытии программы.

"Дому-2", растерявшему былые рейтинги, не нашлось места на ТНТ, однако отыскались желающие выкупить раскрученный проект, чтобы реанимировать программу, которая зашла в идейный тупик.

После радости злопыхателей и печали поклонников проекта было заявлено, что реалити-шоу ищет себе подходящую платформу.

До последнего скрывалось, какой именно канал возьмёт на себя обязанность вдохнуть жизнь в утратившую былую популярность программу.

Назывались каналы "Пятница", "СТС-Медиа". Говорилось также, что шоу переедет на YouTube.

"Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанёт с высокими цифрами, если там будут только "зелёные" участники, поэтому позвали звёздных "старичков"", — цитирует "СтарХит" слова своего источника.