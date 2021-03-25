Актриса, страдающая тяжёлым заболеванием, рассматривает недуг как наказание за постыдный поступок.
Звезда культового советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" не может продолжать работать в актёрской профессии, так как страдает тяжёлой формой ревматоидного артрита. Болезнь поразила суставы 75-летней артистки, в результате чего её мучают сильные боли.
Наталья Игоревна старается минимизировать проявления недуга с помощью специальных упражнений и гимнастики. Физическая активность необходима, чтобы укрепить связки и мышцы. Таким образом она пытается остановить развитие артрита, который может привести к полному поражению суставов.
Советская кинодива убеждена, что болезнь является следствием её греховного поступка, который она совершила в молодые годы.
Селезнёва раскаивается в том, что увлеклась коллегой по съёмкам, который бросил ради неё жену и детей. Этим мужчиной был народный артист СССР Владимир Андреев, с которым актриса прожила почти пятьдесят лет в счастливом браке. Андреев скончался летом 2020 года в 91 год.
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