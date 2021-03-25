Наталья Селезнёва считает, что расплатилась здоровьем за грех юности

Актриса, страдающая тяжёлым заболеванием, рассматривает недуг как наказание за постыдный поступок.

Звезда культового советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" не может продолжать работать в актёрской профессии, так как страдает тяжёлой формой ревматоидного артрита. Болезнь поразила суставы 75-летней артистки, в результате чего её мучают сильные боли.

Наталья Игоревна старается минимизировать проявления недуга с помощью специальных упражнений и гимнастики. Физическая активность необходима, чтобы укрепить связки и мышцы. Таким образом она пытается остановить развитие артрита, который может привести к полному поражению суставов.

Советская кинодива убеждена, что болезнь является следствием её греховного поступка, который она совершила в молодые годы.

Селезнёва раскаивается в том, что увлеклась коллегой по съёмкам, который бросил ради неё жену и детей. Этим мужчиной был народный артист СССР Владимир Андреев, с которым актриса прожила почти пятьдесят лет в счастливом браке. Андреев скончался летом 2020 года в 91 год.