Внуку лётчика Чкалова грозит срок

Как сообщает Bloknot Stars, в Серебряном Бору внук великого советского лётчика Валерия Чкалова, названный в честь знаменитого деда, перебрал с алкоголем и его потянуло на приключения.

Наследник лётчика-испытателя почему-то направил свой гнев на камеры наружного видеонаблюдения. Именно в плодах технического прогресса он увидел корень зла.

Камеры были собственностью жителей дома, в котором проживает молодой человек. На пункте охраны его противозаконные действия пресекли, был вызван наряд полиции, поэтому внуку героя может грозить наказание.

Подобное деяние наказывается административным штрафом по ст. 7.17 КоАП РФ. Кроме того, есть вероятность, что будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. Наказание может последовать в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В Сети очень огорчены тем, что потомок легендарного героя позволяет себе чернить имя прославленного деда.

"Бедный дед, перевернулся наверно со стыда", — написали интернет-пользователи под новостью.