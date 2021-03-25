Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мишустин в Афинах: пообщался с принцем, получил медаль
Россиянам помогут облегчить кошельки
СМИ Германии: Байден не оправдал надежды Берлина
На Суэцком - 10 баллов: "пробка" из танкеров поколебала цены на нефть
"Деоккупация и реинтеграция": Зеленский одобрил стратегию СНБО по Крыму
В МИД Южной Кореи дали комментарий по поводу визита Путина
Приватизация "Мотор Сич" может повлиять на Украину, как "катастрофа"
Массовые мероприятия в Москве могут разрешить к 9 мая
Роскомнадзор хочет запрашивать адреса при регистрации в соцсети

Внуку лётчика Чкалова грозит срок

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Как сообщает Bloknot Stars, в Серебряном Бору внук великого советского лётчика Валерия Чкалова, названный в честь знаменитого деда, перебрал с алкоголем и его потянуло на приключения.

Внуку лётчика Чкалова грозит срок

Наследник лётчика-испытателя почему-то направил свой гнев на камеры наружного видеонаблюдения. Именно в плодах технического прогресса он увидел корень зла.

Камеры были собственностью жителей дома, в котором проживает молодой человек. На пункте охраны его противозаконные действия пресекли, был вызван наряд полиции, поэтому внуку героя может грозить наказание.

Подобное деяние наказывается административным штрафом по ст. 7.17 КоАП РФ. Кроме того, есть вероятность, что будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. Наказание может последовать в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В Сети очень огорчены тем, что потомок легендарного героя позволяет себе чернить имя прославленного деда.

"Бедный дед, перевернулся наверно со стыда", — написали интернет-пользователи под новостью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Колосков оценил шансы сборной России на первое место в группе
Мишустин в Афинах: пообщался с принцем, получил медаль
Россиянам помогут облегчить кошельки
СМИ Германии: Байден не оправдал надежды Берлина
Внуку лётчика Чкалова грозит срок
На Суэцком - 10 баллов: "пробка" из танкеров поколебала цены на нефть
"Деоккупация и реинтеграция": Зеленский одобрил стратегию СНБО по Крыму
Богомолов вступился за Собчак, взявшую интервью у маньяка
В МИД Южной Кореи дали комментарий по поводу визита Путина
Приватизация "Мотор Сич" может повлиять на Украину, как "катастрофа"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Российский шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов Светлана Таскаева Бомбардировка Югославии - 22 года спустя Светлана Таскаева
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков написал стих о Собчак и скопинском маньяке
Евросоюз
Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано
Настя Ивлеева опубликовала откровенный снимок
Российский шоу-бизнес
Настя Ивлеева опубликовала откровенный снимок
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников