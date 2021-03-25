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Богомолов вступился за Собчак, взявшую интервью у маньяка

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг журналистки опубликовал в Instagram длинный пост, в котором размышляет над попыткой "очеловечить нелюдя".

Богомолов вступился за Собчак, взявшую интервью у маньяка

Константин Богомолов отметил все аргументы, которые рождаются у поборников нравственности, протестующих против того, чтобы говорить с маньяком и давать ему известность.

При этом режиссёр интересуется, почему фильмы, сделанных по мотивам реальных преступлений, не вызывают столь же бурных эмоций.

"Разве художественное произведение не есть прямая героизация, очеловечивание и рефлексия откровенного зла? Гораздо более мощные, чем документальные кадры. Разве воплощение обаятельным актёром подонка не есть провокация подражания?" — написал Богомолов в своём микроблоге.

Нападки, по словам режиссёра, вызвали также попытки выведать у Мохова предпосылки к его бесчеловечным поступкам.

"Многие пишут: омерзительна попытка исследовать, как скопинский мужичок дошёл до жизни такой, что там с матерью его и сексуальным воспитанием. Не хотим того знать — на зоне должен был сдохнуть. Понимаю и гнев, и ненависть. Но отчего эти же люди не возмущаются, когда талантливые режиссеры ХУДОЖЕСТВЕННО исследуют жизнь и биографии, детство и травмы подобных же злодеев, вглядываются в их внутренний мир, в детство маньяков, пытаются распознать человека в звере", — размышляет режиссёр.

Константин предполагает, что неприятие к подобным темам вызвано нежеланием смотреть правде в глаза.

"Моя версия все та же. Речь не о внезапно проснувшейся особой чувствительности. Речь о страхе перед реальностью. Отчаянном крике: этого нет! Уберите! Забудьте! Сотрите! Почему его не кончили на зоне?! Именно эта эмоция тут главный мотив возмущения. Когда на экране придуманное — да хрен с ним. Мы просто деликатно порассуждаем о границах художника. Другое — когда тебе говорят: упырь в соседнем доме, теперь он ходит по улицам, он законно свободен, поскольку отсидел. Он не изменился, он таков же, он рядом. И это — страшно", — написал Богомолов.

Режиссёр сумел убедить часть аудитории в своей правоте.

"Да, считаю, что такие фильмы, передачи снимать нужно. Это убережёт много девушек, даст им понять и сразу увидеть признаки маньяка в обычном человеке", — написали фолловеры.

Впрочем, есть и те, кто остался при своём мнении.

"Это же две большие разницы — художественный фильм по мотивам или заплатить реальному маньяку и пиарить его на многомиллионную аудиторию", — написали подписчики.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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