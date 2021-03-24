Александр Серов рассказал о странном презенте на день рождения

24 марта певец отмечает свой 67-й день рождения.

Александр Серов намеревается скромно отметить торжество, посвящённое его дню рождения.

"День рождения я всегда отмечаю в узком кругу, никакой помпезности нет. К этим датам я отношусь ровно, как и многие мои коллеги. Мы отмечаем ещё одну перевёрнутую страничку — что радостного в том, что ты близишься уже туда, подальше? Поэтому отмечаю скромно, без претензий", — рассказал исполнитель в интервью "Радио 1".

Певец также вспомнил о необычных презентах, которые ему доводилось получать.

"Кто-то мне подарили радиоприёмник в стиле дореволюционных времён — такой большой, неординарно сделанный, с трубой. Оригинально! Ещё мне подарили арбалет. Но это опасная штука — такой серьёзный арбалет пробивает металл. Я пошёл в лес и пару раз выстрелил. Потом думаю — нет, не надо! Спрятал его в гараже подальше и больше к нему не прикасаюсь. А остальные подарки не помню", — вспомнил самые запоминающиеся презенты певец.

Поклонники любят Александра Серова за исполнение таких красивых песен, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слёз".

Исполнитель активно сотрудничает с Игорем Крутым и Игорем Николаевым.