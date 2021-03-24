Юморист очень едко высмеял вылазку журналистки в "логово" похитителя-садиста.
В своём Instagram Семён Слепаков опубликовал большое стихотворение, посвящённое тому, как Собчак брала интервью у Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк.
Стихотворение получилось не только сатирическим, но и злым.
"Вышел скопинский маньяк
Как-то утром на крыльцо,
Видит — Ксении Собчак
Актуальное лицо", — так начинается рифмованное творение юмориста.
Далее продолжается диалог неотступной журналистки и опешившего от настойчивости Ксении маньяка.
"Отвечает ей маньяк:
Мне известность не нужна,
Мне не до тебя, Собчак —
Дел по дому до хрена.
Навести порядок мне
Нужно к лету крайний срок
Цепи закрепить в стене,
Рыть в подвале водосток", — приводит Семён список неотложных дел похитителя и насильника.
Далее фантазия Слепакова рисует ему настойчивость Ксении Анатольевны, которой нужно во что бы то ни стало попасть в топ ютуба.
В качестве подкупа Ксения якобы предлагает Мохову акцентировать на ней свои маниакальные стремления.
В конце Семён предполагает, что маньяку пришлось не по душе общение с Ксенией Анатольевной.
"Жутко выдохся, устал,
И когда ушла Собчак, —
Я б такую красть не стал, —
Думал скопинский маньяк", — заключил стих комик.
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