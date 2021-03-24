Семён Слепаков написал стих о Собчак и скопинском маньяке

Юморист очень едко высмеял вылазку журналистки в "логово" похитителя-садиста.

В своём Instagram Семён Слепаков опубликовал большое стихотворение, посвящённое тому, как Собчак брала интервью у Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк.

Стихотворение получилось не только сатирическим, но и злым.

"Вышел скопинский маньяк

Как-то утром на крыльцо,

Видит — Ксении Собчак

Актуальное лицо", — так начинается рифмованное творение юмориста.

Далее продолжается диалог неотступной журналистки и опешившего от настойчивости Ксении маньяка.

"Отвечает ей маньяк:

Мне известность не нужна,

Мне не до тебя, Собчак —

Дел по дому до хрена. Навести порядок мне

Нужно к лету крайний срок

Цепи закрепить в стене,

Рыть в подвале водосток", — приводит Семён список неотложных дел похитителя и насильника.

Далее фантазия Слепакова рисует ему настойчивость Ксении Анатольевны, которой нужно во что бы то ни стало попасть в топ ютуба.

В качестве подкупа Ксения якобы предлагает Мохову акцентировать на ней свои маниакальные стремления.

В конце Семён предполагает, что маньяку пришлось не по душе общение с Ксенией Анатольевной.

"Жутко выдохся, устал,

И когда ушла Собчак, —

Я б такую красть не стал, —

Думал скопинский маньяк", — заключил стих комик.