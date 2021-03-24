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Кудрявцева рассказала, как в реанимации ночью её преследовал мужчина

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Телеведущая сейчас находится в клинике, однако вместо покоя её ожидало там огромное потрясение.

Кудрявцева рассказала, как в реанимации ночью её преследовал мужчина

Лера Кудрявцева рассказала о случае в больничной палате, который едва не закончился для неё инфарктом.

Звезда экрана очень ярко передала весь ужас, который ей довелось испытать. Она очень литературно описала антураж, который окружал её в больнице. Нагнетающая обстановка только добавила тревог Лере в ужасную ночь.

"Лежу. Переживаю. Не сплю. Вдруг слышу — какая то возня. Поднимаю голову и вижу здорового мужчину, который тихо так открывает дверь из соседнего блока. Я напряглась, привстала и спросила, мол, не заблудился ли он. Мужчина, не обращая на меня внимание, тихо открывает дверь и идёт, шаркая тапочками к моей кровати. Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку", — написала Лера в Instagram.

Дальше рассказ Леры стал напоминать сценарий фильма ужаса.

"Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери, он за мной. По дороге рассматриваю, где лежат и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще-режущие предметы. Закрываю дверь (она стеклянная, без замков), и мужик, взявшись за ручку, начинает пытаться её открыть с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом", — продолжила удивительное повествование ведущая.

Лера призналась, что не издала ни звука, пока происходило преследование в больничном полумраке.

"Ноги — вата, руки трясутся, в голове кошмары. Представьте, что я думала? Идёт чувак меня душить, убивать, ну или типа того. Аааааааа!
Короче, дед оказался из соседней палаты, сдёрнувший с себя катетер и шатающийся по отделению. Вроде не в себе. Приключения так себе, скажу я вам. Простите, может нагрешила где, не пойму", — завершила страшную историю Лера.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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