"Кузя" из "Универа" посетовал на то, что давно не видел свою любимую дочку.
Виталий Гогунский рассказал, почему его брак со второй супругой закончился разводом.
Не спасло отношения даже то, что жена Ирина Маирко в 2010 году подарила актёру замечательную талантливую дочку.
"Мы познакомились на съёмочной площадке. Я снимался тогда в "Универе". Её пригласили на эпизод. Она мне понравилась. В итоге у нас получился главный подарок моей жизни — дочь. Я с 1995 года мечтал о дочери. Отношения с Ириной не складывались у нас ещё до рождения дочки. Я взял на себя всю финансовую сторону вопроса — обеспечивал, но не жил с Ириной. Я хотел создать семью. Мы поженились, когда дочери Милане было уже семь лет. Милана хотела, чтобы у неё были мама и папа", — рассказал артист в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Гогунский отметил, что зря не послушал родителей, которые были против его брака с моделью Ириной Маирко.
"Я не послушал отца и мать. С годами понял, что они были правы. Мы разные люди. Я сейчас редко вижу нашу дочь. Просто не хочу сейчас травмировать своего ребёнка. Я всегда рядом и готов помочь. Если честно, стал привыкать, что не вижу дочь. Я не платил алименты два года. Я просто отдал при расставании всё. Попросил юристов, чтобы они занялись этим вопросом. Всё закрою в самое ближайшее время", — уверил актёр.
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