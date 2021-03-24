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Виталий Гогунский собирается погасить все долги по алиментам

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

"Кузя" из "Универа" посетовал на то, что давно не видел свою любимую дочку.

Виталий Гогунский собирается погасить все долги по алиментам

Виталий Гогунский рассказал, почему его брак со второй супругой закончился разводом.

Не спасло отношения даже то, что жена Ирина Маирко в 2010 году подарила актёру замечательную талантливую дочку.

"Мы познакомились на съёмочной площадке. Я снимался тогда в "Универе". Её пригласили на эпизод. Она мне понравилась. В итоге у нас получился главный подарок моей жизни — дочь. Я с 1995 года мечтал о дочери. Отношения с Ириной не складывались у нас ещё до рождения дочки. Я взял на себя всю финансовую сторону вопроса — обеспечивал, но не жил с Ириной. Я хотел создать семью. Мы поженились, когда дочери Милане было уже семь лет. Милана хотела, чтобы у неё были мама и папа", — рассказал артист в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Гогунский отметил, что зря не послушал родителей, которые были против его брака с моделью Ириной Маирко.

"Я не послушал отца и мать. С годами понял, что они были правы. Мы разные люди. Я сейчас редко вижу нашу дочь. Просто не хочу сейчас травмировать своего ребёнка. Я всегда рядом и готов помочь. Если честно, стал привыкать, что не вижу дочь. Я не платил алименты два года. Я просто отдал при расставании всё. Попросил юристов, чтобы они занялись этим вопросом. Всё закрою в самое ближайшее время", — уверил актёр.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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