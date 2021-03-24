Стройный Максим Фадеев поразил новой фигурой

Максим Фадеев, который всего год назад весил более двухсот килограммов, серьёзно занялся своим внешним видом.

Деятель шоу-бизнеса показывает феноменальные волевые качества. Он сумел взять себя в руки и бросить вызов лишнему весу.

Каждый новый снимок, опубликованный Фадеевым в Instagram, заставляет аудиторию восхищаться заметными результатами борьбы с ненужными килограммами.

Издание "Семь дней" сообщает, что в общей сложности Фадеев уже избавился от 115 кг лишнего веса.

В очередном посте в Instagram-аккаунте продюсер сделал новый снимок.

На фото он стремительно приближается к тому, чтобы назвать себя стройным и подтянутым мужчиной.

"Всем мир! Часто вижу, как ругают Россию. Говорят, что она такая-сякая. Я хочу вам сказать, прожив 16 лет за границей в разных странах Европы, — Россия самая прекрасная и любимая. Я так люблю Россию со всеми её минусами и плюсами. За всё!" — заявил Максим Фадеев в своём микроблоге.

Подписчиков, однако, привлёк не сам пост, а фото заметно похудевшего продюсера.

"Максим, вы скоро испаритесь"; "Великолепно выглядите"; "Спасибо вам за добрые слова о нашей родине", — комментировали пост фолловеры.