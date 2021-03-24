Максим Фадеев, который всего год назад весил более двухсот килограммов, серьёзно занялся своим внешним видом.
Деятель шоу-бизнеса показывает феноменальные волевые качества. Он сумел взять себя в руки и бросить вызов лишнему весу.
Каждый новый снимок, опубликованный Фадеевым в Instagram, заставляет аудиторию восхищаться заметными результатами борьбы с ненужными килограммами.
Издание "Семь дней" сообщает, что в общей сложности Фадеев уже избавился от 115 кг лишнего веса.
В очередном посте в Instagram-аккаунте продюсер сделал новый снимок.
На фото он стремительно приближается к тому, чтобы назвать себя стройным и подтянутым мужчиной.
"Всем мир! Часто вижу, как ругают Россию. Говорят, что она такая-сякая. Я хочу вам сказать, прожив 16 лет за границей в разных странах Европы, — Россия самая прекрасная и любимая. Я так люблю Россию со всеми её минусами и плюсами. За всё!" — заявил Максим Фадеев в своём микроблоге.
Подписчиков, однако, привлёк не сам пост, а фото заметно похудевшего продюсера.
"Максим, вы скоро испаритесь";
"Великолепно выглядите";
"Спасибо вам за добрые слова о нашей родине", — комментировали пост фолловеры.
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