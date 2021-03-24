Дочь Анастасии Заворотнюк мечтает уехать из России

Анна Заворотнюк объяснила, что ею владеет мысль о том, что где-то есть жизнь лучше.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна недавно обзавелась своим жильём. Девушка съехала от родителей в московскую квартиру, в которой провела основательный ремонт.

Анна Заворотнюк старательно и с любовью оформляла интерьер в новой столичной квартире. При этом жизнь в одном месте не привлекает девушку. Её манят сказочные дали.

Анна вспомнила, что подобные стремления всегда её преследовали.

"В 17 лет я сбежала из Москвы в Лондон, в 19 из Лондона в Нью-Йорк, в 23 обратно в Москву. У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь", — написала Анна в Instagram.

Заворотнюк привлекают города с тёплым климатом, расположенные на берегу моря или океана.

"Мне почему-то кажется что от этого моя дыра в груди зарастёт. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю", — размышляет Анна.