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Ольга Бузова пообещала матери внука

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая трогательно поздравила маму с днём рождения.

В одном из интервью Ольга Бузова отмерила для себя возрастной рубеж, после которого у неё непременно должен появиться ребёнок.

Поющая ведущая объясняла ранее, что в 35 лет она либо родит ребёнка сама, либо возьмёт малыша из детского дома.

Ранее Ольга заинтриговала публику посещением гинеколога, на дверь которого поместила смайлик в виде малыша. Потом она призналась, лёжа на больничной койке, что ей предстоит пройти сложный путь.

Поздравляя свою маму, Ирину Александровну, с днём рождения Ольга разместила в Сети снимки из семейного архива, включая свой собственный, где она запечатлена младенцем .

"Мама, спасибо за жизнь! Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру", — подписала фото Ольга Бузова.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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