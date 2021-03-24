Телеведущая трогательно поздравила маму с днём рождения.
В одном из интервью Ольга Бузова отмерила для себя возрастной рубеж, после которого у неё непременно должен появиться ребёнок.
Поющая ведущая объясняла ранее, что в 35 лет она либо родит ребёнка сама, либо возьмёт малыша из детского дома.
Ранее Ольга заинтриговала публику посещением гинеколога, на дверь которого поместила смайлик в виде малыша. Потом она призналась, лёжа на больничной койке, что ей предстоит пройти сложный путь.
Поздравляя свою маму, Ирину Александровну, с днём рождения Ольга разместила в Сети снимки из семейного архива, включая свой собственный, где она запечатлена младенцем .
"Мама, спасибо за жизнь! Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру", — подписала фото Ольга Бузова.
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