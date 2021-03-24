Супружеская пара при разводе не стала публично выяснять отношения, однако Дмитрий Исхаков периодически высказывается о своём разрыве с певицей.
Расставание одной из красивейших пар российского шоу-бизнеса было для многих неожиданным, ведь Полину и Дмитрия считали образцом семейного счастья и взаимопонимания.
Как оказалось, семейная идиллия, которую супруги старательно разыгрывали на публике и в рекламе йогурта, была показной. В семье зрел конфликт, который, в конце концов, стал причиной развода.
Что именно привело к разрыву экс-супруги до сих пор не сообщили.
Полина Гагарина почти не говорит на эту тему, однако Дмитрий Исхаков иногда посвящает в свои терзания интернет-аудиторию.
От интервью он долгое время отказывался, но теперь решил приоткрыть завесу тайны.
"Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением. Но, думаю, я смог сублимировать энергию и эмоции в творчество и работу. Я обожаю свою профессию, ведь помимо энергии и мотивации она даёт мне возможность самовыражаться и общаться с удивительными людьми", — объяснил Исхаков в интервью порталу PeopleTalk.
Дмитрий отметил, что отношения с Гагариной он поддерживает, однако они продиктованы лишь тем, что у них есть общая дочь.
"Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери", — признался Дмитрий Исхаков.
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