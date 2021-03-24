Исполнительница разрыдалась перед подписчиками в Instagram.
Монеточка разыграла перед фолловерами настоящую женскую истерику. Как и положено по законам жанра, поводом для женских слёз стал вопиющий случай мужского непостоянства.
Как выяснила певица, её 33-летний супруг Виктор Исаев вовсе и не думал ждать свою единственную и неповторимую. Он ранее заводил романы, не задумываясь о том, как это заденет будущую супругу.
"Сейчас я узнала, что мой муж спал с другими женщинами. Это было до меня, это было до нашей с ним встречи. Я хочу, чтобы вы понимали, что это была не разовая история. Я не знаю, может бы я у него и жена уже не первая. Может быть, у него уже была жена до меня. Будем друг друга уважать, не будем подбирать эту грязь. … Почему он меня не дождался? У нас же дети будут похожи на неё", — сказала Лиза Гырдымова, заливаясь слезами.
Девушка театрально закрывала лицо руками и жалобно всхлипывала.
"Зачем так поступать… объясните…", — подписала видео Лиза.
Подписчики посочувствовали исполнительнице.
"Только скажи, скажи в какой соц. сети его затравить?!" — спросили поклонники Монеточки.
"Кошмар, Лизонька! Вы держитесь! Всё-таки любовь, говорят, вещь сильная!" — посоветовали певице комментаторы.
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