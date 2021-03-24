Ведущая "Орла и решки" поразила подписчиков фотографией без одежды.
Настя Ивлеева на снимке в Instagram предстала абсолютно обнажённой.
"NASTYA IVLEEVA PLAYBOY 2021", — подписала фото популярный блогер.
На фото Ивлеева запечатлена в полуобороте. Тело звезды отливает сиреневым цветом. Создаётся впечатление, что кожа представительницы селебрити покрыта маслом.
Поклонники Насти были ошарашены таким смелым контентом.
"Слив Ивлеевой от самой Ивлеевой?";
"Ну, здрасьте, силиконовая Настя";
"Настя!!!!…… ну ты чё? Ну зачем?";
"Интересно, а Элджей не был против?";
"А ты когда-то говорила, что не любишь откровенно фоткаться", — недоумевает фолловеры.
Многие уверены, что тело Ивлеевой было отретушировано в программе "Фотошоп".
"Насть, ну это ж … Сейчас пора быть естественной. За тобой идёт молодёжь! Это какое-то отфильтрованное фотошопом "неискусство" Если, конечно, у тебя не было задачи выглядеть мультяшно", — укорили Ивлееву в Сети.
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