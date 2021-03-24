Настя Ивлеева опубликовала откровенный снимок

Ведущая "Орла и решки" поразила подписчиков фотографией без одежды.

Настя Ивлеева на снимке в Instagram предстала абсолютно обнажённой.

"NASTYA IVLEEVA PLAYBOY 2021", — подписала фото популярный блогер.

На фото Ивлеева запечатлена в полуобороте. Тело звезды отливает сиреневым цветом. Создаётся впечатление, что кожа представительницы селебрити покрыта маслом.

Поклонники Насти были ошарашены таким смелым контентом.

"Слив Ивлеевой от самой Ивлеевой?"; "Ну, здрасьте, силиконовая Настя"; "Настя!!!!…… ну ты чё? Ну зачем?"; "Интересно, а Элджей не был против?"; "А ты когда-то говорила, что не любишь откровенно фоткаться", — недоумевает фолловеры.

Многие уверены, что тело Ивлеевой было отретушировано в программе "Фотошоп".

"Насть, ну это ж … Сейчас пора быть естественной. За тобой идёт молодёжь! Это какое-то отфильтрованное фотошопом "неискусство" Если, конечно, у тебя не было задачи выглядеть мультяшно", — укорили Ивлееву в Сети.