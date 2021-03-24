Из дома Ромы Жукова сбежала кенгуру Маша

Кунгуру по имени Маша не успела одичать, поэтому дала себя поймать местному жителю.

Ранее Рома Жуков пожаловался на то, что из его дома сбежала кенгуру, которая принадлежала администратору Воронежского цирка Павлу.

Певец углядел за питомцем, и кенгуру отправилась в путешествие. Австралийское животное успело ускакать в отдалённый район Москвы, к юго-западу от МКАД.

О том, что зверя нашли живым и здоровым, сообщает телеканал "360".

Кенгуру нашёл житель Внуково, который увидел экзотическое животное, выгуливая собаку.

"Как он нашёл, не знаю. Поймал… У нас же ручная была", — рассказал друг певца, администратор Воронежского цирка Павел.

Кенгуру Маша три дня прожила у нашедшего её мужчины.

"И он думал, что с ней делать, отдавать, не отдавать. А потом, может, совесть заела, или денег захотел. И он отдал её", — объяснил хозяин животного.

Мужчину за поимку кенгуру отблагодарили. Ему обещали выплатить двести тысяч рублей.