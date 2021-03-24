Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шампиньоны помогают замедлить процесс развития рака простаты
Стали известны имена игроков "Тамбова", обвиняемых в игре на ставках
Эльдар Муртазин: Программное обеспечение - щит нацбезопасности
Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Удмуртии
Население Франции выступило за прививку вакциной "Спутник V"
Ипотека растёт как на дрожжах
Не хотите стареть - не ешьте эти продукты
Население России губит загрязнение воды
Рубль ослаб из-за "конъюнктурных факторов"

Из дома Ромы Жукова сбежала кенгуру Маша

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Кунгуру по имени Маша не успела одичать, поэтому дала себя поймать местному жителю.

Из дома Ромы Жукова сбежала кенгуру Маша

Ранее Рома Жуков пожаловался на то, что из его дома сбежала кенгуру, которая принадлежала администратору Воронежского цирка Павлу.

Певец углядел за питомцем, и кенгуру отправилась в путешествие. Австралийское животное успело ускакать в отдалённый район Москвы, к юго-западу от МКАД.

О том, что зверя нашли живым и здоровым, сообщает телеканал "360".

Кенгуру нашёл житель Внуково, который увидел экзотическое животное, выгуливая собаку.

"Как он нашёл, не знаю. Поймал… У нас же ручная была", — рассказал друг певца, администратор Воронежского цирка Павел.

Кенгуру Маша три дня прожила у нашедшего её мужчины.

"И он думал, что с ней делать, отдавать, не отдавать. А потом, может, совесть заела, или денег захотел. И он отдал её", — объяснил хозяин животного.

Мужчину за поимку кенгуру отблагодарили. Ему обещали выплатить двести тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Шампиньоны помогают замедлить процесс развития рака простаты
Стали известны имена игроков "Тамбова", обвиняемых в игре на ставках
Эльдар Муртазин: Программное обеспечение - щит нацбезопасности
Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Удмуртии
Население Франции выступило за прививку вакциной "Спутник V"
Ипотека растёт как на дрожжах
Из дома Ромы Жукова сбежала кенгуру Маша
Не хотите стареть - не ешьте эти продукты
Население России губит загрязнение воды
С чем Китай намерен встретить столетие Компартии
Популярное
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов

Власти РФ ввели послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Миллионы мигрантов ждут открытия границ.

Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Политика. Новости и аналитика
Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Любовь Степушова Во Франции критикуют обещание Бретона о коллективном иммунитете в Европе Любовь Степушова Игорь Буккер "Пещера ужаса" донесла послания пророков Игорь Буккер Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов
Происшествия
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Новости Украины
"Правый сектор" признан нацистской организацией на Украине
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Экономика и бизнес
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников