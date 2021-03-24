Королёва и Тарзан прогулялись по райскому пляжу в платьях

Супруги сумели преодолеть семейный кризис и устроили себе романтическое путешествие на Мальдивы.

Наташа Королёва с супругом Сергеем Глушко провели идиллическую фотосессию на лазурном берегу.

Звёздные супруги мечтательно прогулялись вдоль плещущихся волн.

Наташа Королёва уже ранее побывала в тропическом уголке планеты. В Танзании она приняла участие в реалити-шоу, однако теперь решила с комфортом провести полноценный отпуск с супругом.

Для съёмок в телепроекте Наташа сделала себе африканские кудри, что породило немало шуток о том, что певица стала похожа на Тарзана.

Стремление стать похожими друг на друга не отпускает звёзд. На этот раз они удивили публику тем, что облачились в одинаковые платья.

Наташа нарядилась в белое одеяние, а Таразан — в платье точно такого же кроя, только чёрного цвета. Одежду украшали изображения чёрной и белой розы.

В таком виде они возлегли на плетёное ложе и наслаждались обществом друг друга.

"Как это круто, Серёга, что мы с тобой сохранили способность удивляться и восхищаться! Мальдивы в нашем сердце оставили яркий, эмоциональный, восторженный след!" — написала под видео Наталья.