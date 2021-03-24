Жена Петросяна прокомментировал слухи о второй беременности

Татьяна Брухунова стала мамой год назад. Молодая супруга подарила Евгению Петросяну сына Вагана. Подписчики Татьяны решили, что Татьяна готовится родить юмористу ещё одного наследника.

Стоило жене Евгения Петросяна опубликовать в своём Instagram фото в просторном одеянии, как фолловеры тут же рассмотрели округлившийся животик Татьяны.

Под постами Брухуновой стали появляться многочисленные вопросы любопытных, которые интересовались, действительно ли Татьяна скоро станет мамой во второй раз.

Татьяна не стала вступать в диалог с нетерпеливыми подписчиками. Она долгое время никак не реагировала на бесцеремонное проявление любопытства.

Слухи о её беременности тем временем перекочевали в СМИ.

Когда новости о её предполагаемой беременности размножились в Сети, Татьяна иносказательно ответила на многочисленные домыслы.

Женщина опубликовала в сторис Instagram фото в просторном домашнем костюме.

"Прекращаю есть на ночь", — написала Брухунова.