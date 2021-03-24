После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.
Ольгу Бузову переполняли эмоции, связанные с тем, что ей удалось обмануть жюри проекта и остаться неузнанной. Звезда выбыла из шоу, однако все эксперты ошиблись, включая Филиппа Киркорова.
Филипп Бедросович, которого с Ольгой связывают особенно тёплые отношения, хватался за голову и не мог простить себя за то, что не узнал свою обожаемую подругу, скрывающуюся за образом розовой пантеры.
После разоблачения Бузова отправилась в дом Филиппа, где они продолжили обсуждать то, насколько ловко поющей ведущей удалось обвести всех вокруг пальца.
В порыве нежности и восторга Ольга обнимала Филиппа, который осыпал звезду комплиментами.
"Я тебя украл и не выпущу из своего холостяцкого логова!" — сказал Филипп.
"Сегодня мы согреваем друг друга…" — ответила Бузова.
Такое поведение представителей селебрити вызвало недоумение поклонников.
"Неужели между ними роман?" — удивлялись фолловеры.
Ольга под видео задала подписчикам кокетливый вопрос о том, стоит ли ей соглашаться на переезд к Киркорову.
"С Филиппом соглашайся на всё!!!";
"Как раз Оля детей хотела, будет воспитывать детей Филиппа!";
"Я не поняла, что, Бузова с Киркоровым встречаются? Вот это да…";
"А что, клёвые такие! Оба на стиле, оба хайпуют — совет да любовь!" — выразили своё мнение фолловеры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти РФ ввели послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Миллионы мигрантов ждут открытия границ.