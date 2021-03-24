Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольгу Бузову переполняли эмоции, связанные с тем, что ей удалось обмануть жюри проекта и остаться неузнанной. Звезда выбыла из шоу, однако все эксперты ошиблись, включая Филиппа Киркорова.

Филипп Бедросович, которого с Ольгой связывают особенно тёплые отношения, хватался за голову и не мог простить себя за то, что не узнал свою обожаемую подругу, скрывающуюся за образом розовой пантеры.

После разоблачения Бузова отправилась в дом Филиппа, где они продолжили обсуждать то, насколько ловко поющей ведущей удалось обвести всех вокруг пальца.

В порыве нежности и восторга Ольга обнимала Филиппа, который осыпал звезду комплиментами.

"Я тебя украл и не выпущу из своего холостяцкого логова!" — сказал Филипп. "Сегодня мы согреваем друг друга…" — ответила Бузова.

Такое поведение представителей селебрити вызвало недоумение поклонников.

"Неужели между ними роман?" — удивлялись фолловеры.

Ольга под видео задала подписчикам кокетливый вопрос о том, стоит ли ей соглашаться на переезд к Киркорову.

"С Филиппом соглашайся на всё!!!"; "Как раз Оля детей хотела, будет воспитывать детей Филиппа!"; "Я не поняла, что, Бузова с Киркоровым встречаются? Вот это да…"; "А что, клёвые такие! Оба на стиле, оба хайпуют — совет да любовь!" — выразили своё мнение фолловеры.