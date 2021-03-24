Пластический хирург объяснил, чем именно больна бывшая жена футболиста. Аутоиммунный некроз лицевых тканей привёл к тому, что Алиса Казьмина лишилась носа.
Челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф в интервью Пятому каналу объяснил, что такие последствия могли быть вызваны гранулематозом — так называемой болезнью Вегенера.
Хирург отметил, что специфика этого недуга не позволяет восстановить лицо с помощью пластики.
"У Алисы болезнь Вегенера, которая характеризуется поражением сосудов мелкого и среднего калибра. Это зона лица, в особенности носа, дыхательных путей, глазниц. Поэтому о пластической хирургии тут не может идти речи, даже о каком-либо реконструктивном вмешательстве. Ткани настолько поражены, что любая операция на 100% вызовет только осложнения", — рассказал врач.
Амжад Аль-Юсефа добавил, что человек с таким диагнозом может рассчитывать только на ремиссию. Гранулематоз с полиангиитом быстро развивается, захватывая новые ткани лица, а также внутренние органы.
Если болезнь не начать лечить вовремя, она приводит к смертельному исходу уже в течение года.
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