Специалист уверен, что экс-жене Аршавина придётся надеяться на ремиссию

Пластический хирург объяснил, чем именно больна бывшая жена футболиста. Аутоиммунный некроз лицевых тканей привёл к тому, что Алиса Казьмина лишилась носа.

Челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф в интервью Пятому каналу объяснил, что такие последствия могли быть вызваны гранулематозом — так называемой болезнью Вегенера.

Хирург отметил, что специфика этого недуга не позволяет восстановить лицо с помощью пластики.

"У Алисы болезнь Вегенера, которая характеризуется поражением сосудов мелкого и среднего калибра. Это зона лица, в особенности носа, дыхательных путей, глазниц. Поэтому о пластической хирургии тут не может идти речи, даже о каком-либо реконструктивном вмешательстве. Ткани настолько поражены, что любая операция на 100% вызовет только осложнения", — рассказал врач.

Амжад Аль-Юсефа добавил, что человек с таким диагнозом может рассчитывать только на ремиссию. Гранулематоз с полиангиитом быстро развивается, захватывая новые ткани лица, а также внутренние органы.

Если болезнь не начать лечить вовремя, она приводит к смертельному исходу уже в течение года.