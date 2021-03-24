Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети

Список с именами участников шоу поспешно удалили из Википедии, куда его кто-то ранее залил.

Зрители проекта пытаются разгадать, кто из звёзд водит их за нос. То и дело выдвигаются новые версии.

Некоторые особенно ярые поклонники шоу успели увидеть разоблачительную информацию, до сих не понимая, стоит ли верить неизвестному "доброжелателю".

О том, можно ли доверять подобному "сливу", и кто мог выдать подобные сведения, рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

Деятель шоу-бизнеса уверен, что список недостоверен, поэтому ему нельзя верить. Он понял это по нескольким "сигналам".

"Во-первых, список появился в "Википедии", где внести правку в статью нетрудно. А во-вторых, судя по ошибкам в именах звёзд, это может быть информационный вброс", — сказал Бабичев в интервью порталу ФАН.

Если представить, что список был верен, то, возможно, его опубликовал участник проекта, который уже выбыл из шоу.

"Но это вполне могли сделать и сами продюсеры для того, чтобы вызывать интерес", — добавил он.