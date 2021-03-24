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Кристина Асмус опубликовала фото с новым "избранником"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Брак актрисы и юмориста Гарика Харламова распался в 2020 году.

Кристина Асмус опубликовала фото с новым "избранником"

Кристина Асмус разместила в Instagram свежее фото. Лучезарную блондинку сфотографировали с красавцем-южанином.

Пижонского вида "молодого человека" актриса поспешила отрекомендовать своим подписчикам. На фото красотка с ярко-розовой помадой на губах держит за лапы разодетую мартышку.

Артистка предвидела остроты фолловеров, поэтому решила их опередить и прокомментировала снимок в стиле новостных заголовков.

"Кристина Асмус выложила фото с новым избранником", — написала она.

Свой пост актриса сопроводила длинным списком забавных хештегов, которые представляют собой предсказуемые и говорящие комментарии, которые Асмус частенько видит под своими постами.

Среди хештегов: "Ты с ним спала", "Харламов красивее", "А вы смотритесь", "Гарик уже не тот" и другие.

Подписчики оценили юмор Асмус.

"Мужичок с ноготок";

"Завидный жених";

"Ну хороший парень! Сразу видно, что душевный и любящий";

"Вы мастер хештегов", — написали поклонники.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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