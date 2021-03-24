Брак актрисы и юмориста Гарика Харламова распался в 2020 году.
Кристина Асмус разместила в Instagram свежее фото. Лучезарную блондинку сфотографировали с красавцем-южанином.
Пижонского вида "молодого человека" актриса поспешила отрекомендовать своим подписчикам. На фото красотка с ярко-розовой помадой на губах держит за лапы разодетую мартышку.
Артистка предвидела остроты фолловеров, поэтому решила их опередить и прокомментировала снимок в стиле новостных заголовков.
"Кристина Асмус выложила фото с новым избранником", — написала она.
Свой пост актриса сопроводила длинным списком забавных хештегов, которые представляют собой предсказуемые и говорящие комментарии, которые Асмус частенько видит под своими постами.
Среди хештегов: "Ты с ним спала", "Харламов красивее", "А вы смотритесь", "Гарик уже не тот" и другие.
Подписчики оценили юмор Асмус.
"Мужичок с ноготок";
"Завидный жених";
"Ну хороший парень! Сразу видно, что душевный и любящий";
"Вы мастер хештегов", — написали поклонники.
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