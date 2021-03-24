Кристина Асмус опубликовала фото с новым "избранником"

Брак актрисы и юмориста Гарика Харламова распался в 2020 году.

Кристина Асмус разместила в Instagram свежее фото. Лучезарную блондинку сфотографировали с красавцем-южанином.

Пижонского вида "молодого человека" актриса поспешила отрекомендовать своим подписчикам. На фото красотка с ярко-розовой помадой на губах держит за лапы разодетую мартышку.

Артистка предвидела остроты фолловеров, поэтому решила их опередить и прокомментировала снимок в стиле новостных заголовков.

"Кристина Асмус выложила фото с новым избранником", — написала она.

Свой пост актриса сопроводила длинным списком забавных хештегов, которые представляют собой предсказуемые и говорящие комментарии, которые Асмус частенько видит под своими постами.

Среди хештегов: "Ты с ним спала", "Харламов красивее", "А вы смотритесь", "Гарик уже не тот" и другие.

Подписчики оценили юмор Асмус.

"Мужичок с ноготок"; "Завидный жених"; "Ну хороший парень! Сразу видно, что душевный и любящий"; "Вы мастер хештегов", — написали поклонники.