Казьмина рассказала об операции Юлии Барановской

Экс-супруга Андрея Аршавина уверена, что в болезнях жён футболиста виновата его мать.

Алиса Казьмина заметила, что все жёны, от которых уходит Аршавин, начинают сильно болеть. Эти случаи она связывает с матерью футболиста.

Модель объяснила, что первые годы в браке с футболистом всё складывалось благополучно, однако затем всё изменилось. Аршавин стал "холоден".

О своём решении уйти из семьи футболист сообщил в SMS: "Я ухожу от тебя… Я больше не приду".

Казьмина призналась, что побаивалась Аршавина.

"Я очень хорошо понимала, за что получала Юля. Так как я побои получать не хотела, то не спрашивала его ни о чём", — рассказала Алиса в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Экс-супруга футболиста вспомнила, как помогла однажды Юлии Барановской. По словам Алисы, футболист спрятал паспорта детей, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы они улетели учиться в Лондон.

"Юля тогда позвонила и сказала: "Алиса, помоги". У нас вообще всё с ней похоже, вплоть до операции. У неё после рождения Арсения тоже была операция", — подчеркнула она.

Во всех бедах Казьмина винит мать футболиста Татьяну, которая всегда их недолюбливала.

"Когда я жила с первым мужем, не то что простудой не болела — чихнуть не могла. Кто-то два года хорошо отрабатывал меня. Кто-то очень обидчивый по жизни. Это бабушка моей Есени", — добавила она.

Алиса обратила внимание на то, что мать Аршавина становилась вдовой дважды.