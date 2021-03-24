Экс-супруга Андрея Аршавина уверена, что в болезнях жён футболиста виновата его мать.
Алиса Казьмина заметила, что все жёны, от которых уходит Аршавин, начинают сильно болеть. Эти случаи она связывает с матерью футболиста.
Модель объяснила, что первые годы в браке с футболистом всё складывалось благополучно, однако затем всё изменилось. Аршавин стал "холоден".
О своём решении уйти из семьи футболист сообщил в SMS: "Я ухожу от тебя… Я больше не приду".
Казьмина призналась, что побаивалась Аршавина.
"Я очень хорошо понимала, за что получала Юля. Так как я побои получать не хотела, то не спрашивала его ни о чём", — рассказала Алиса в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
Экс-супруга футболиста вспомнила, как помогла однажды Юлии Барановской. По словам Алисы, футболист спрятал паспорта детей, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы они улетели учиться в Лондон.
"Юля тогда позвонила и сказала: "Алиса, помоги". У нас вообще всё с ней похоже, вплоть до операции. У неё после рождения Арсения тоже была операция", — подчеркнула она.
Во всех бедах Казьмина винит мать футболиста Татьяну, которая всегда их недолюбливала.
"Когда я жила с первым мужем, не то что простудой не болела — чихнуть не могла. Кто-то два года хорошо отрабатывал меня. Кто-то очень обидчивый по жизни. Это бабушка моей Есени", — добавила она.
Алиса обратила внимание на то, что мать Аршавина становилась вдовой дважды.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти РФ ввели послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Миллионы мигрантов ждут открытия границ.