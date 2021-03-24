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Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни

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Телеведущий до сих пор не может объяснить странную историю, которая с ним произошла.

Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни

В Instagram Борис Корчевников поделился загадкой, которую сам не в силах разгадать.

Ведущий программы "Судьба человека" вспомнил, как в один непростой для него период жизни он обнаружил в своей квартире странную находку.

"В этот момент пришли разные испытания, и было очень неясно, как оно будет дальше, я обнаружил дома свёрток — что-то завернутое в картонную бумагу", — рассказал Борис.

Внутри находки Корчевников нашёл мозаичное полотно. На картине был изображен Спаситель, держащий на руках младенца.

Редкое изображение сопровождало письменное послание от неизвестного. Содержимое письма шокировало Бориса.

"Здравствуйте! Меня зовут Саша. К огромному сожалению, я не знаю Вашего имени. Сейчас всё объясню. Как бы странно и смешно это не звучало, мне приснился сон. В этом сне я пришла по этому адресу и вручила картину мужчине", — было сказано в письме.

Корчевников не понимал, как свёрток оказался в его доме. Несмотря на загадочность необычного подарка, Борис бережно хранит презент от незнакомого человека. Особенно дорого ему полотно из-за того, что его неожиданное появление поддержало его в непростой период.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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