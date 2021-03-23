Яна Рудковская возмущена отношением Аршавина к бывшей семье

Гневную речь по отношению к экс-футболисту Андрею Аршавину произнесла продюсер Яна Рудковская. Поводом стала передача Андрея Малахова.

"Посмотри, как твои четверо детей развиваются? (…) Что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался. Не важно, твои они или чужие, они же к тебе привыкли, папой назвали", — заявила Рудковская через портал Sport 24. Она припомнила критику Аршавина, который уверял, что ее сын Саша "из-под палки" участвует в ее активностях.

После передачи, в которой Малахов назвал Аршавина ублюдком и потребовал пересмотреть отношение к супруге, Рудковская до ночи разговаривала с первой женой футболиста Юлией Барановской. По ее словам, супруги Аршавина безумно любили звезду спорта.

Выселенная из особняка Аршавина под Санкт-Петербургом вторая жена Алиса Казьмина из-за аутоиммунного заболевания четыре дня провела в коме.