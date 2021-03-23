Кутюрье Валентин Юдашкин пребывает во вполне рабочем настроении, несмотря на то, что вынужден бороться с раком. Его самочувствие хорошее.
Такую информацию сообщила изданию Peopletalk дочь Юдашкина Галина. "Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется", — подчеркивает она. В настоящее время после курса лечения модельер продолжает работу над своими проектами.
До этого сам Юдашкин рассказал, что его очень задевало то, что поисковые запросы с его именем неизменно выдавали информацию о его проблемах со здоровьем, тогда как он хотел, чтобы в Сети рассказывали о его творческих свершениях.
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