Дочь Юдашкина заявила о "рабочем" состоянии борющегося с раком отца

Кутюрье Валентин Юдашкин пребывает во вполне рабочем настроении, несмотря на то, что вынужден бороться с раком. Его самочувствие хорошее.

Такую информацию сообщила изданию Peopletalk дочь Юдашкина Галина. "Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется", — подчеркивает она. В настоящее время после курса лечения модельер продолжает работу над своими проектами.

До этого сам Юдашкин рассказал, что его очень задевало то, что поисковые запросы с его именем неизменно выдавали информацию о его проблемах со здоровьем, тогда как он хотел, чтобы в Сети рассказывали о его творческих свершениях.