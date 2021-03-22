О госпитализации телеведущей Леры Кудрявцевой сообщил журналистам ее пиар-менеджер Табриз Шахиди.
В беседе с телевизионным "Пятым каналом" он утверждал, что та чувствует себя хорошо и находится на обследовании.
Ранее сама Кудрявцева рассказала в своем Instagram, что попала в больницу, не уточняя, что именно случилось. По ее словам, ее увезли со съемок некого телевизионного проекта.
Явно менее повезло бывшему ведущему "Битвы экстрасенсов" Сергею Сафронову. Когда он рассказывал в передаче "Секрет на миллион" о том, что у него серьезный диагноз, Лера Кудрявцева не удержалась от слез.
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