Лера Кудрявцева попала в больницу прямо со съемок

О госпитализации телеведущей Леры Кудрявцевой сообщил журналистам ее пиар-менеджер Табриз Шахиди.

В беседе с телевизионным "Пятым каналом" он утверждал, что та чувствует себя хорошо и находится на обследовании.

Ранее сама Кудрявцева рассказала в своем Instagram, что попала в больницу, не уточняя, что именно случилось. По ее словам, ее увезли со съемок некого телевизионного проекта.

Явно менее повезло бывшему ведущему "Битвы экстрасенсов" Сергею Сафронову. Когда он рассказывал в передаче "Секрет на миллион" о том, что у него серьезный диагноз, Лера Кудрявцева не удержалась от слез.