Несмотря на сложные отношения с родительницей, Саша Черно погружена в траур. На днях от инсульта умерла ее мама.
Звезда телепроекта "Дом-2" призналась, что не была с ней близка, потому что с 8 лет воспитывалась бабушкой. В это время мать строила свою жизнь и периодически отбывала наказания за мошенничество.
"Теперь я еще больше убеждена, что не просто так у мня заболели уши, ведь я не хотела о ней слышать… Вспомнила один разговор (мне было восемь) … В моей голове он расставил все по местам. Я не держу зла, я простила… Буду молиться за нее", — поделилась Черно.
Трудное детство закалило характер девушки. Она простила непутевую родительницу и даже пустила ее в свою жизнь. Об этом свидетельствуют фотографии с новорожденным сыном, которого держит на руках бабушка. Непосредственно перед смертью мамы Сашу посещали видения, о которых она рассказала своим подписчикам.
"Берегите своих близких, любите, прощайте, если поссорились, то обязательно позвоните и помиритесь! Старайтесь жить по совести, любите своих детей, родителей и всех вокруг. Потом может быть поздно" — поделилась она своими мыслями.
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