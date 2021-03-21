Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за "Спутник V"
Молодого Шифрина перепутали с Галкиным
Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией
Человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его
Сябитова сплясала со скакалкой в честь древнего праздника Навруз
Полиция Израиля готова рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю
Путин проведет совещание по увеличению производства вакцин

Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

30-летний юбилей Анастасия Ивлеева отметила с размахом, потратив 16 миллионов рублей на тематическую вечеринку. Креативность ведущей отметили звезды отечественной эстрады, посетив ее день рождения.

Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей

Гости не скупились на презенты, подарив виновнице торжества мини-пивоварню, соломенную шляпу за 54 тысячи рублей, банный халат за 34 тысячи и многое другое.

На юбилее собралось немало именитых звезд. Именинницу посетили даже Алла Пугачева и Максим Галкин, которые в качестве подарка преподнесли ювелирное украшение, стоимостью 200 тысяч рублей. Девушка призналась, что будет носить крест из белого золота, украшенный изумрудами и бриллиантами, с удовольствием.

Однако самым дорогим оказался дар короля отечественной эстрады. Филипп Киркоров пополнил коллекцию украшений Ивлеевой жемчужным колье, созданным известным французским домом моды.

"Это очень редкая вещь, за которую еще нужно побороться, чтоб ее приобрести. У меня нет слов! Это та вещь, которую я буду носить с абсолютной гордостью. Это вещь, которая будет передаваться из поколения в поколение в моей семье. Филипп, ты прелесть!" — не скрывала свой восторг Анастасия от украшения стоимостью два миллиона рублей.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Саша Черно призвала любить родителей, пока не стало поздно
Моргенштерн спародировал ссору Бузовой и Мунукяна
Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за "Спутник V"
Ляйсан Утяшева отыскала для Агаты Муцениеце хорошего жениха
Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей
Молодого Шифрина перепутали с Галкиным
Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией
Человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом

В новом выпуске шоу "Голос. Дети" произошла неприятная ситуация.

Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом
Реакция на слова Байдена в адрес Путина немецкого СМИ
Новости Европы
Реакция на слова Байдена в адрес Путина немецкого СМИ
Российский шоу-бизнес
Норкин рассказал анекдот о запрете выступлений "Ленинграда" в Москве
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Поклонники слёзно просят Митю Фомина не позориться
США и Канада. Новости и аналитика
Канадца арестовали за то, что называл ребёнка дочерью, а не сыном
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников