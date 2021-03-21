Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей

30-летний юбилей Анастасия Ивлеева отметила с размахом, потратив 16 миллионов рублей на тематическую вечеринку. Креативность ведущей отметили звезды отечественной эстрады, посетив ее день рождения.

Гости не скупились на презенты, подарив виновнице торжества мини-пивоварню, соломенную шляпу за 54 тысячи рублей, банный халат за 34 тысячи и многое другое.

На юбилее собралось немало именитых звезд. Именинницу посетили даже Алла Пугачева и Максим Галкин, которые в качестве подарка преподнесли ювелирное украшение, стоимостью 200 тысяч рублей. Девушка призналась, что будет носить крест из белого золота, украшенный изумрудами и бриллиантами, с удовольствием.

Однако самым дорогим оказался дар короля отечественной эстрады. Филипп Киркоров пополнил коллекцию украшений Ивлеевой жемчужным колье, созданным известным французским домом моды.

"Это очень редкая вещь, за которую еще нужно побороться, чтоб ее приобрести. У меня нет слов! Это та вещь, которую я буду носить с абсолютной гордостью. Это вещь, которая будет передаваться из поколения в поколение в моей семье. Филипп, ты прелесть!" — не скрывала свой восторг Анастасия от украшения стоимостью два миллиона рублей.