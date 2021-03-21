Ляйсан Утяшева отыскала для Агаты Муцениеце хорошего жениха

Жена Павла Воли подобрала для актрисы замечательную кандидатуру.

Ляйсан Утяшева присоединилась к поиску жениха для Агаты Муцениеце. Поклонники актрисы никак не могут смириться с тем что экс-супруга Павла Прилучного до сих не обрела счастье в личной жизни.

Появление Агаты рядом с каким-либо мужчиной автоматически провоцирует слухи о романе актрисы. Ей уже приписывали отношения с режиссёром Климом Шипенко.

Кинодеятель, однако, оказался счастливо женат, поэтому "челлендж" под названием "найди мужа Муцениеце" продолжается.

За дело взялась Ляйсан Утяшева. Во время съёмок программы с участием Агаты, жена комика обратилась к знаменитому мужчине, который по её мнению, должен увидеть в Агате потенциальную невесту.

"Джаред Летто, тут невеста есть для тебя", — сказала Утяшева.

Актриса в ответ на попытку её сосватать только обворожительно улыбнулась.

Мунициена поделилась видео фрагментом в сторис Instagram.

Джаред Лето — американский рок-музыкант и актёр, а также сказочный красавец.