Жена Павла Воли подобрала для актрисы замечательную кандидатуру.
Ляйсан Утяшева присоединилась к поиску жениха для Агаты Муцениеце. Поклонники актрисы никак не могут смириться с тем что экс-супруга Павла Прилучного до сих не обрела счастье в личной жизни.
Появление Агаты рядом с каким-либо мужчиной автоматически провоцирует слухи о романе актрисы. Ей уже приписывали отношения с режиссёром Климом Шипенко.
Кинодеятель, однако, оказался счастливо женат, поэтому "челлендж" под названием "найди мужа Муцениеце" продолжается.
За дело взялась Ляйсан Утяшева. Во время съёмок программы с участием Агаты, жена комика обратилась к знаменитому мужчине, который по её мнению, должен увидеть в Агате потенциальную невесту.
"Джаред Летто, тут невеста есть для тебя", — сказала Утяшева.
Актриса в ответ на попытку её сосватать только обворожительно улыбнулась.
Мунициена поделилась видео фрагментом в сторис Instagram.
Джаред Лето — американский рок-музыкант и актёр, а также сказочный красавец.
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