25 марта юмористу исполняется 64 года.
Ефим Шифрин опубликовал в своём Instagram снимок с курорта более чем сорокалетней давности.
"С пыльной полки. Гагра, 1979 г.", — написал артист под фото.
Звезда эстрады уже в молодости отличался красивой фигурой. 23-летний Шифрин строен, подтянут, а на животе можно заменить кубики мышц.
Сейчас артист поражает своей атлетической фигурой. Ефим занимается в тренажёрном зале и выглядит как настоящий культурист.
Один из подписчиков отметил, что принял Ефима Шифрина за супруга Примадонны.
"Похожи Вы с Галкиным", — написали комментарий фолловеры.
Это наблюдение поддержали многие, оставив под комментарием лайки.
Нашлись, однако и те, кто поспорил с данным наблюдением.
"Нет. Он больше похож на Райкина в молодости", — заметили в Сети.
"Красивый мужчина, всегда красивый и улыбка у Вас чудесная", — сделали комплимент артисту поклонники.
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