25 марта юмористу исполняется 64 года.

Ефим Шифрин опубликовал в своём Instagram снимок с курорта более чем сорокалетней давности.

"С пыльной полки. Гагра, 1979 г.", — написал артист под фото.

Звезда эстрады уже в молодости отличался красивой фигурой. 23-летний Шифрин строен, подтянут, а на животе можно заменить кубики мышц.

Сейчас артист поражает своей атлетической фигурой. Ефим занимается в тренажёрном зале и выглядит как настоящий культурист.

Один из подписчиков отметил, что принял Ефима Шифрина за супруга Примадонны.

"Похожи Вы с Галкиным", — написали комментарий фолловеры.

Это наблюдение поддержали многие, оставив под комментарием лайки.

Нашлись, однако и те, кто поспорил с данным наблюдением.

"Нет. Он больше похож на Райкина в молодости", — заметили в Сети.

"Красивый мужчина, всегда красивый и улыбка у Вас чудесная", — сделали комплимент артисту поклонники.