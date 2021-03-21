Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за "Спутник V"
Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей
Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией
Человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его
Сябитова сплясала со скакалкой в честь древнего праздника Навруз
Полиция Израиля готова рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю
Путин проведет совещание по увеличению производства вакцин
Путин назвал возвращение Крыма результатом внутреннего укрепления РФ

Молодого Шифрина перепутали с Галкиным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

25 марта юмористу исполняется 64 года.

Молодого Шифрина перепутали с Галкиным

Ефим Шифрин опубликовал в своём Instagram снимок с курорта более чем сорокалетней давности.

"С пыльной полки. Гагра, 1979 г.", — написал артист под фото.

Звезда эстрады уже в молодости отличался красивой фигурой. 23-летний Шифрин строен, подтянут, а на животе можно заменить кубики мышц.

Сейчас артист поражает своей атлетической фигурой. Ефим занимается в тренажёрном зале и выглядит как настоящий культурист.

Один из подписчиков отметил, что принял Ефима Шифрина за супруга Примадонны.

"Похожи Вы с Галкиным", — написали комментарий фолловеры.

Это наблюдение поддержали многие, оставив под комментарием лайки.

Нашлись, однако и те, кто поспорил с данным наблюдением.

"Нет. Он больше похож на Райкина в молодости", — заметили в Сети.

"Красивый мужчина, всегда красивый и улыбка у Вас чудесная", — сделали комплимент артисту поклонники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Саша Черно призвала любить родителей, пока не стало поздно
Моргенштерн спародировал ссору Бузовой и Мунукяна
Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за "Спутник V"
Ляйсан Утяшева отыскала для Агаты Муцениеце хорошего жениха
Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей
Молодого Шифрина перепутали с Галкиным
Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией
Человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом

В новом выпуске шоу "Голос. Дети" произошла неприятная ситуация.

Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом
Реакция на слова Байдена в адрес Путина немецкого СМИ
Новости Европы
Реакция на слова Байдена в адрес Путина немецкого СМИ
Российский шоу-бизнес
Норкин рассказал анекдот о запрете выступлений "Ленинграда" в Москве
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Поклонники слёзно просят Митю Фомина не позориться
США и Канада. Новости и аналитика
Канадца арестовали за то, что называл ребёнка дочерью, а не сыном
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников