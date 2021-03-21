Отдавать воинский долг родине — семейная традиция Гальцевых.
Известный юморист 2 раза пытался поступить в авиационное училище и один раз — в танковое, пока не понял, что ему на роду было написано стать артистом. И все же долг родине он отдал. Юрий Гальцев служил в военной части под Челябинском. А теперь в армию собирается его внук от старшего сына Михаила и тезка.
17-летний юноша получил напутствие от деда о том, как с честью справиться со всеми тяготами службы.
"Скоро моему младшему в армию. Тоже Гальцев, тоже Юрий. Хочу, чтоб нашел себя в жизни. Гальцевы пробивались всегда сами. " Рассчитывай всегда на себя", — говорил мой отец, когда я брался за какое-то дело. По сей день так и делаю! И живу!" — поделилась звезда отечественной эстрады.
Остается загадкой, к какому роду войск испытывает интерес и где планирует служить Юрий Гальцев-младший.
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