Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией

Отдавать воинский долг родине — семейная традиция Гальцевых.

Известный юморист 2 раза пытался поступить в авиационное училище и один раз — в танковое, пока не понял, что ему на роду было написано стать артистом. И все же долг родине он отдал. Юрий Гальцев служил в военной части под Челябинском. А теперь в армию собирается его внук от старшего сына Михаила и тезка.

17-летний юноша получил напутствие от деда о том, как с честью справиться со всеми тяготами службы.

"Скоро моему младшему в армию. Тоже Гальцев, тоже Юрий. Хочу, чтоб нашел себя в жизни. Гальцевы пробивались всегда сами. " Рассчитывай всегда на себя", — говорил мой отец, когда я брался за какое-то дело. По сей день так и делаю! И живу!" — поделилась звезда отечественной эстрады.

Остается загадкой, к какому роду войск испытывает интерес и где планирует служить Юрий Гальцев-младший.