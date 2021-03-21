Сябитова сплясала со скакалкой в честь древнего праздника Навруз

Ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала видео, на котором исполняет очаровательный танец.

Роза Сябитова поздравила подписчиков с самым древним праздником тюркоязычных народов — Навруз.

"Это праздник весны, который символизирует начало новой жизни, именно поэтому его очень часто называют Восточным Новым годом", — написала телесваха под видео в Instagram.

Роза Раифовна рассказыла о традициях, которые бытовали в её семье.

"По традициям, моя бабушка задолго до начала торжества проводила во всём доме генеральную уборку. Выбрасывала все старые и изношенные вещи, шила новые платья, так как по приданию, праздник надо было встречать в новой одежде. А потом были гости, и вкусный праздничный стол", — предалась ностальгии телеведущая.

Свою любовь к празднику Сябитова объяснила тем, что называется родовая память. Мудрая женщина подчеркнула важность сохранения традиций.

"Нам, родителям, пора научить своих детей отдавать дань почитания традициям предков, глядишь и про нас вспомнят в определённый час", — отметила Роза Раифовна.