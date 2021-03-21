Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей
Молодого Шифрина перепутали с Галкиным
Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией
Человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его
Полиция Израиля готова рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю
Путин проведет совещание по увеличению производства вакцин
Путин назвал возвращение Крыма результатом внутреннего укрепления РФ
Германию восхитил "дипломатический шедевр Путина"

Сябитова сплясала со скакалкой в честь древнего праздника Навруз

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала видео, на котором исполняет очаровательный танец.

Сябитова сплясала со скакалкой в честь древнего праздника Навруз

Роза Сябитова поздравила подписчиков с самым древним праздником тюркоязычных народов — Навруз.

"Это праздник весны, который символизирует начало новой жизни, именно поэтому его очень часто называют Восточным Новым годом", — написала телесваха под видео в Instagram.

Роза Раифовна рассказыла о традициях, которые бытовали в её семье.

"По традициям, моя бабушка задолго до начала торжества проводила во всём доме генеральную уборку. Выбрасывала все старые и изношенные вещи, шила новые платья, так как по приданию, праздник надо было встречать в новой одежде. А потом были гости, и вкусный праздничный стол", — предалась ностальгии телеведущая.

Свою любовь к празднику Сябитова объяснила тем, что называется родовая память. Мудрая женщина подчеркнула важность сохранения традиций.

"Нам, родителям, пора научить своих детей отдавать дань почитания традициям предков, глядишь и про нас вспомнят в определённый час", — отметила Роза Раифовна.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Саша Черно призвала любить родителей, пока не стало поздно
Моргенштерн спародировал ссору Бузовой и Мунукяна
Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за "Спутник V"
Ляйсан Утяшева отыскала для Агаты Муцениеце хорошего жениха
Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей
Молодого Шифрина перепутали с Галкиным
Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией
Человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом

В новом выпуске шоу "Голос. Дети" произошла неприятная ситуация.

Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом
Реакция на слова Байдена в адрес Путина немецкого СМИ
Новости Европы
Реакция на слова Байдена в адрес Путина немецкого СМИ
Российский шоу-бизнес
Норкин рассказал анекдот о запрете выступлений "Ленинграда" в Москве
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Поклонники слёзно просят Митю Фомина не позориться
США и Канада. Новости и аналитика
Канадца арестовали за то, что называл ребёнка дочерью, а не сыном
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников