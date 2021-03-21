Татьяна Брухунова внезапно полюбила свободные наряды

Интрига этой весны развернулась вокруг молодой жены Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова все чаще стала выкладывать снимки в свободных нарядах.

Некоторые подписчики ее аккаунтов в социальных сетях предположили, что выбор такой одежды связан с изменениями в фигуре девушки. Малышу Вагану исполнился год, и, возможно, в этом году у него появится младший братик или сестричка.

Свою предполагаемую беременность Татьяна Брухунова не комментирует. Однако, можно вспомнить, что год назад она скрывала свое интересное положение до последнего, используя старые фотографии.

"Я благодарна всем, кто заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но бесконечно счастливое", — поделилась жена Петросяна год назад.