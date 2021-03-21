Наталья Седых прославилась в 16 лет, когда снялась в одной из лучших сказок советского кино.
Наталья Седых не смогла посетить похороны своего бывшего мужа композитора Виктора Лебедева. Попрощаться с отцом своего единственного сына 72-летняя актриса не сумела из-за эпидемии коронавируса.
Лебедев является автором известных мелодий, которые исполнялись в таких фильмах, как "Гардемарины", "Небесные ласточки", "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Зависть богов".
"Жил он как хотел. В достатке, в красоте. Жен, любовниц менял как хотел, когда хотел. Прожил красивую жизнь", — цитирует Седых "Комсомольская правда".
Женщина, несмотря на возраст, сохранила прекрасную фигуру. Женщина работала балериной в "Большом театре", поэтому осанка танцовщицы у неё никуда не делась. Для своих 72-лет Наталья Евгеньевна выглядит хорошо, однако для зрителей актриса осталась всё той же юной Настенькой из сказки "Морозко".
Чтобы продлить молодость, по её собственному признанию, актриса прибегает к так называемым "уколам красоты".
"Мне сейчас классно. Я наслаждаюсь жизнью нормального человека. Мне немного надо, чтобы порадоваться. Я почтовый ящик не спущусь проверить без макияжа. У меня очень хороший косметолог", — рассказала артистка в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
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