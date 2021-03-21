Жизнь всенародно любимого артиста, сыгравшего в фильмах-сказках "Огонь, вода и медные трубы" и Варвара-краса длинная коса, пошла под откос. Катышев остался без работы, водил молоковоз и едва не сел в тюрьму за изнасилование.
Алексей Катышев работал помощником оператора, когда его в коридорах киностудии встретил режиссёр Александр Роу.
Именно Роу настоял на то, чтобы непрофессионального актёра взяли на роли сказочных героев. Кинодеятеля поразила внешность Катышева. Статный голубоглазый блондин с ангельскими чертами лица как нельзя лучше подходил на роль героя народных сказок.
Первая же роль Катышева в сказке "Огонь, вода и медные трубы" принесла ему всесоюзный успех. Молодой человек проснулся знаменитым. Роу ходатайствовал, чтобы Алексея взяли учиться в ГИТИС.
Режиссёр не хотел расставаться с полюбившимся актёром и снял с ним вторую сказку "Варвара-краса длинная коса". Его партнёрами по съёмкам были Михаил Пуговкин, Татьяна Клюева и Георгий Милляр.
Казалось, бы успешная карьера в кино Катышеву была обеспечена, однако жизнь распорядилась иначе. После смерти Роу Алексея перестали приглашать в кино, и он был вынужден пойти работать водителем на молоковоз.
Катышев стал пить и то и дело ввязывался в неприятные истории. Его часто избивали. В одной пьяной компании произошёл инцидент, который чуть было не закончился тюремным сроком. Девушка обвинила в изнасиловании всю компанию, включая артиста. Позже она забрала своё заявление, заставив одного из мужчин взять её в жёны.
После развода с женой Катышев остался без жилья. Он с трудом находил себе работу, ночевал где попало и скончался от легочной и почечной патологии в возрасте 57 лет.
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