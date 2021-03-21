Конкурсант главного песенного конкурса Европы повёл себя не лучшим образом.
Певец Торнике Кипиани удостоился чести представлять свою страну на Евровидении-2021.
Грузинский исполнитель позволяет себе довольно гадкие выходки.
Его кандидатура для участия в престижном музыкальном конкурсе вызвала споры. Творчество Торнике Кипиани не всем пришлось по вкусу.
Повторилась история, напоминающая волнения, вызванные сообщением о том, что Россию на Евровидение представит певица Манижа Сангин.
Творчество девушки оценили не все, поэтому на исполнительницу обрушились потоки негатива.
Недоброжелательно настроенные интернет-пользователи даже воспользовались националистическими аргументами против того, чтобы Манижа выступила на Евровидении.
В отличии от грузинского коллеги, Манижа стойко выдержала нападки хейтеров. А вот Торнике Кипиани резко ответил всем, кому он не нравится.
На своей странице в Facebook исполнитель разразился грязными ругательствами в адрес тех, кто позволил себе раскритиковать его творчество.
Кипиане пообещал, используя нецензурную лексику, разобраться с матерями недовольных.
Подписчиков такие угрозы возмутили. Оскорбленные фолловеры призывали лишить хама возможности вступать на Евровидении.
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