Певец Грузии на Евровидении высказал мерзкие угрозы

Конкурсант главного песенного конкурса Европы повёл себя не лучшим образом.

Певец Торнике Кипиани удостоился чести представлять свою страну на Евровидении-2021.

Грузинский исполнитель позволяет себе довольно гадкие выходки.

Его кандидатура для участия в престижном музыкальном конкурсе вызвала споры. Творчество Торнике Кипиани не всем пришлось по вкусу.

Повторилась история, напоминающая волнения, вызванные сообщением о том, что Россию на Евровидение представит певица Манижа Сангин.

Творчество девушки оценили не все, поэтому на исполнительницу обрушились потоки негатива.

Недоброжелательно настроенные интернет-пользователи даже воспользовались националистическими аргументами против того, чтобы Манижа выступила на Евровидении.

В отличии от грузинского коллеги, Манижа стойко выдержала нападки хейтеров. А вот Торнике Кипиани резко ответил всем, кому он не нравится.

На своей странице в Facebook исполнитель разразился грязными ругательствами в адрес тех, кто позволил себе раскритиковать его творчество.

Кипиане пообещал, используя нецензурную лексику, разобраться с матерями недовольных.

Подписчиков такие угрозы возмутили. Оскорбленные фолловеры призывали лишить хама возможности вступать на Евровидении.