Кети Топурия удивила своих подписчиков стройной фигурой. Звезда отечественной эстрады в Instagram выложила новые фото, на которых нет и намека на то, что совсем недавно она стала мамой.
"Вот и не скажешь, что недавно родила!! С ног сшибательная Красотка!!!!!!", "Кети лучшая", — горячо отреагировали на снимки ее подписчики, не веря, что буквально два месяца назад в семье звезды произошло знаменательное событие.
Напомним, что 21 января солистка группы "А-студио" родила сына Адама от бизнесмена Льва Деньгова. О ее предстоящем материнстве стало известно в середине осени прошлого года.
Сама Кети подписала серию фотографий, выразив раздумья о времени года и погоде за окном.
"То ли весна то ли не весна🧐🙃", — задумчиво пояснила она, демонстрируя стройное тело в модных нарядах.
Помимо сына Адама Кети воспитывает свою старшую дочь Оливию.
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