Кристину Асмус заподозрили в отношениях с коллегой

Сделанный ранее Кристиной Асмус намек о начале новых отношений возбудил у поклонников ее творчества огромный интерес. Актриса же подогрела его свежими фотографиями, появившимися в ее аккаунте в Instagram.

На снимках ее обнимает яркий брюнет. Фото вызвали подозрения у подписчиков, которые посчитали, что Асмус с ним связывают романтические отношения.

"Ну все, Кристина, держись, люди вооружились карандашами, готовы писать о вашем новом "Романе"", — пошутили некоторые из них. "Мне кажется или он похож на молодого Аль Пачино", — отметили фолловеры.

Кристина решила разрушить интригу, отметив своего спутника на фото. Им оказался Егор Медведев, актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, играющий в составе его труппы с 2015 года.

Особенно назойливым актриса ответила с юмором: "Конечно! Ко мне в ленту ведь только через постель попасть можно!"