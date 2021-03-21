Сделанный ранее Кристиной Асмус намек о начале новых отношений возбудил у поклонников ее творчества огромный интерес. Актриса же подогрела его свежими фотографиями, появившимися в ее аккаунте в Instagram.
На снимках ее обнимает яркий брюнет. Фото вызвали подозрения у подписчиков, которые посчитали, что Асмус с ним связывают романтические отношения.
"Ну все, Кристина, держись, люди вооружились карандашами, готовы писать о вашем новом "Романе"", — пошутили некоторые из них.
"Мне кажется или он похож на молодого Аль Пачино", — отметили фолловеры.
Кристина решила разрушить интригу, отметив своего спутника на фото. Им оказался Егор Медведев, актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, играющий в составе его труппы с 2015 года.
Особенно назойливым актриса ответила с юмором: "Конечно! Ко мне в ленту ведь только через постель попасть можно!"
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