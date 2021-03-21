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Сестра Жанны Фриске встречается с копией Дмитрия Шепелева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наталью Фриске поразила подписчиков снимком с женихом.

Сестра Жанны Фриске встречается с копией Дмитрия Шепелева

Сестра покойной исполнительницы встречается с новым бойфрендом. Наталья публикует в Instagram фото, на котором запечатлена с симпатичным мужчиной с лёгкой щетиной.

Снимок хорошо продуман, а пара тщательно подготовилась к фотосессии. Наталья и её поклонник одеты в одинаковые толстовки нежно-лососевого цвета.

"Если бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведет тебя самой трудной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает", — написала Фриске под снимком.

Подписчики вгляделись в лицо нового возлюбленного Натальи и нашли в нём сходство с гражданским мужем популярной певицы Дмитрием Шепелевым.

"О боже, мне показалось с первого взгляда, что с вами рядом Дмитрий Шепелев, ваш парень на него чем-то похож!" — поразились в Сети.

"Да, я тоже увидела черты Шепелева", — отметили фолловеры.

Другие интернет-пользователи оказались более тактичными и посоветовали женщине не обращать внимание на бесцеремонных комментаторов.

Сама Наталья объяснила, что уже привыкла к тому, что её сравнивают со знаменитой сестрой. 

"Ну, надо же сравнить меня с Жанной, вот и пишут, что он похож", — написала сестра певицы.

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Автор: Елена Былкина
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