Наталью Фриске поразила подписчиков снимком с женихом.
Сестра покойной исполнительницы встречается с новым бойфрендом. Наталья публикует в Instagram фото, на котором запечатлена с симпатичным мужчиной с лёгкой щетиной.
Снимок хорошо продуман, а пара тщательно подготовилась к фотосессии. Наталья и её поклонник одеты в одинаковые толстовки нежно-лососевого цвета.
"Если бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведет тебя самой трудной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает", — написала Фриске под снимком.
Подписчики вгляделись в лицо нового возлюбленного Натальи и нашли в нём сходство с гражданским мужем популярной певицы Дмитрием Шепелевым.
"О боже, мне показалось с первого взгляда, что с вами рядом Дмитрий Шепелев, ваш парень на него чем-то похож!" — поразились в Сети.
"Да, я тоже увидела черты Шепелева", — отметили фолловеры.
Другие интернет-пользователи оказались более тактичными и посоветовали женщине не обращать внимание на бесцеремонных комментаторов.
Сама Наталья объяснила, что уже привыкла к тому, что её сравнивают со знаменитой сестрой.
"Ну, надо же сравнить меня с Жанной, вот и пишут, что он похож", — написала сестра певицы.
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