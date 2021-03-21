Стеша Маликова показала, что не нуждается в косметике

Юная представительница селебрити достойно ответила своим подписчикам, которые высказывались, что из-за профессионального макияжа она выглядит старше своих лет.

Стефания Маликова поделилась в Instagram откровенным снимком, без намека на использование декоративной косметики. Единственным украшением 21-летней девушки послужил бронзовый мальдивский загар.

"Уровень уверенности: селфи без фильтров и макияжа", — лаконично пояснила под фотографией начинающая звезда.

Подписчики аккаунта старшей дочери Дмитрия Маликова восхитились ее смелостью и поддержали ее начинания в естественности.

"Все уже устали от масок и фильтров плюс перестали воспринимать себя настоящую. Я за то, чтобы все фото были не только красивые, но естественные. Больше жизни в ленту", - оценили поступок Стеши почитатели ее таланта.

Гости аккаунта сошлись во мнении, что девушке в ее цветущем возрасте не нужны ни фильтры, ни макияж.