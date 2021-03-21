Дарья Белоусова подала в суд на бывшую хозяйку квартиры

Квартирная хозяйка указала на дверь актрисе, оставив себе страховой взнос.

"После сожительства Дарьи Белоусовой с Михаилом Ефремовым сумма ущерба в данной квартире составила по примерным оценкам 365 тысяч рублей", — прокомментировала свой поступок Анна Зехерман в эфире программы "Пусть говорят".

Женщина также призналась, что разочаровалась в своей квартиросъемщице. Ранее она считала ее ответственной и самостоятельной, но поменяла свое отношение к актрисе увидев разгром, который учинили в жилище она вместе с Михаилом Ефремовым.

"Холодильник не работает, плита. Здесь стоял новый пылесос", — сокрушалась Анна Зехерман над потерей бытовой техники.

В свою очередь, почти два месяца назад Дарья Белоусова подала на хозяйку квартиры иск в Басманный районный суд. Актриса хочет вернуть 317 тысяч рублей, включающие в себя депозит и сумму за несколько месяцев аренды. Коллеги по цеху подозревают ее в любовной связи с Михаилом Ефремовым и предполагают, что оплачивал съемное жилье именно он.