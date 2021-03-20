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Тимати заявил, что закрывает шоу "Холостяк" из-за низких рейтингов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер разочаровался в проекте и согласился с феминистками, которые утверждают, что шоу унижает женщин.

Тимати заявил, что закрывает шоу "Холостяк" из-за низких рейтингов

Тимур Юнусов опубликовал в Instagram видеообращение, в котором объясняет, почему шоу не может больше продолжаться.

"Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Я закрываю проект "Холостяк" и удаляю первую серию из Ютуба. Рейтинг самый низкий в истории. Наверное, он пропорционален моему росту", — отметил Тимати.

Рэпер признаёт, что не достоин того, чтобы за него боролись десять красоток.

"Я согласен с вами. Уважающие себя красавицы не должны бороться за Гучи Деда. Им нужен реальный гангстер", — выразил своё мнение рэпер.

Юнусов попросил прощения у всех, чьи чувства он задел. "Феминистические нотки" в многочисленных публикациях оскорблённых женщин заставляют его попросить прощения и удалить выпуск.

"Я вынужден закрыть проект "Холостяк". Тем более вы уже рассекретили финал", — посетовал шоумен.

Обращение рэпера возымело обратный эффект. Многим захотелось посмотреть провальную серию "Холостяка"

"А что делать с чувствами тех, кто успел посмотреть? Кто нам компенсацию выплачивать будет? У меня моральная травма на всю жизнь!", — написали фолловеры.

"7 сезонов никого не оскорбляло а 8 оскорбил", — удивились интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина
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