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Блогер Стас Круглицкий рассказал о своём суде за участие в митинге

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда интернета, делающий забавные ролики в образе Сантаны Новиковой, объяснил, как над ним проходил судебный процесс по делу об участии в несанкционированном митинге.

Блогер Стас Круглицкий рассказал о своём суде за участие в митинге

18 марта у Стаса, которого в интернете знают под ником "Стаспростокласс", был день рождения.

19 марта Круглицкого ожидало судебное разбирательство, в котором он фигурирует в качестве обвиняемого.

По словам блогера, судья, прочитав материалы обвинения прямо в зале суда, отказалась рассматривать дело, отправив документы на доработку в следственные органы.

Адвокат блогера объяснил Круглицкому, что это было сделано в нарушение норм законодательства.

Таким образом, слушание по его делу, откладывается.

"Я еще не преступник, но скоро меня им сделают", — сказал блогер, обращаясь к подписчикам в сторис Instagram.

Блогер получил известность в короткие сроки блогодаря юмористическим скетчам, в которых он предстаёт в обрезе девушки, заставляющей парня снимать её в Instagram.

Он является автором популярного мема "А всё уже". 

В конце 2020 года Круглицкий стал участником новогоднего выпуска шоу "Вечерний Ургант" "CIAO, 2020", стилизованного под фестиваль итальянской песни Сан-Ремо. 

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Автор: Елена Былкина
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