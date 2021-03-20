Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом

В новом выпуске шоу "Голос. Дети" произошла неприятная ситуация.

Слепое прослушивание обернулось для очередного ребёнка разочарованием и травмой.

Ни один из членов жюри детского песенного конкурса не повернулся к девочке по имени Елена Чеснокова, которая великолепно, с точки зрения поклонников шоу, исполнившей композицию "Белым снегом".

В Сети не поняли, почему Лобода, Баста и Крид проигнорировали такой талант. Зрители остались в восторге от вокального дара Лены.

"Девочка с хрустальным голосом. Таких так мало на нашей эстраде!", Это лучшее выступление за весь выпуск минимум. И как всегда такие бриллианты судьям не нужны. Девочка не для "Голоса", она его переросла", "Она просто поет лучше наставников, вот они и не повернулись", — возмущаются поклонники шоу.

Баста объяснил, что девочке ни к чему оставаться на "Голосе", потому что она уже выступает как профессиональная певица.

Светлан Лобода призналась, что не взяла на себя смелость работать с таким нестандартным талантом.

"Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни правильный репертуар для такого голоса", — цитирует слова Светланы Лободы "Экспресс Газета".