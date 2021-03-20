Известный хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий скончался три года назад от сердечной недостаточности в возрасте 35 лет, оставив единственного наследника.
Сын певца Децла Тони Киселёв пожаловался в своём Instagram на навязчивого человека по имени Виктор, который присылает ему странные сообщения в социальных сетях.
Юный рэп-музыкант опубликовал скрины сообщений незнакомца. В них мужчина заявляет, что мечтает быть отчимом Тони.
Молодой человек обратился к людям, которые могут знать этого Виктора и попросил повлиять на него, чтобы тот перестал писать и звонить ему и его друзьям.
Подозрительный тип обещает подростку деньги за снимок с мамой Киселева.
Как только Тони блокирует навязчивого мужчину, тот создает новые аккаунты и продолжает закидывать юношу сообщениями.
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