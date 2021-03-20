Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Артемия Лебедева напал титановый спинорог
Поклонники слёзно просят Митю Фомина не позориться
Зеленский хочет ввести «экономические паспорта» для украинцев
В Крыму оценили "максимальные санкции" Киева
Аксёнов назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"
Норкин рассказал анекдот о запрете выступлений "Ленинграда" в Москве
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ от общения с Путиным
Россия вывезет Головина из Франции на частном самолёте
AmCham подтвердили свое участие в ПМЭФ

Звезда сериала "След" набросился с ножом на автоинспектора

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актера театра и кино Андрей Лавров за нападение с холодным оружием на сотрудника военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, вечером 19 марта Лавров приблизился к стоявшему на посту инспектору с ножом.

Артист стал угрожать работнику ВАИ, который стал спасаться бегством.

Лаврова задержали проезжавшие мимо полицейские.

Что заставило актёра так себя вести не сообщается. Есть версия, что артист мог находится под действием алкоголя или наркотических веществ.

За такое правонарушение 44-летний актёр может получить реальный тюремный срок по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством").

Андрей Лавров — выпускник ГИТИС и кандидат в мастера спорта.

Артист служит в московском театре театре "Бенефис". Он снимался в сериалах "След", "Универ", "Счастливы вместе" и других.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом
Дмитрий Орешкин: Нельзя сейчас брать кредиты
Пятнадцатилетнего сына Децла преследует неизвестный мужчина
Звезда сериала "След" набросился с ножом на автоинспектора
Ева Польна рассекретила свой настоящий размер одежды
Пушков прокомментировал падения Байдена на трапе
На Артемия Лебедева напал титановый спинорог
Поклонники слёзно просят Митю Фомина не позориться
Зеленский хочет ввести «экономические паспорта» для украинцев
В Крыму оценили "максимальные санкции" Киева
Популярное
Общество
Половина россиян возмущена элитами

Текущее положение дел в российской экономике не блестящее, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях. Однако народ любые "элиты" ненавидит.

Половина россиян возмущена элитами
Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме
США и Канада. Новости и аналитика
Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме
Новости Украины
Эксперт: предложения Германии по Украине неперспективны
Политика. Новости и аналитика
План есть: как Украина собирается "выжать" Россию из Крыма
Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов
Экономика и бизнес
Российские зарплаты и МРОТ сравнили с американскими
Общество
По заветам Сороса: зачем Алексею Кудрину "свободные науки"
Меркель пригрозила ЕС, что ФРГ закупит "Спутник V" самостоятельно
Евросоюз
Меркель пригрозила ЕС, что ФРГ закупит "Спутник V" самостоятельно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников