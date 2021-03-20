Звезда сериала "След" набросился с ножом на автоинспектора

Актера театра и кино Андрей Лавров за нападение с холодным оружием на сотрудника военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, вечером 19 марта Лавров приблизился к стоявшему на посту инспектору с ножом.

Артист стал угрожать работнику ВАИ, который стал спасаться бегством.

Лаврова задержали проезжавшие мимо полицейские.

Что заставило актёра так себя вести не сообщается. Есть версия, что артист мог находится под действием алкоголя или наркотических веществ.

За такое правонарушение 44-летний актёр может получить реальный тюремный срок по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством").

Андрей Лавров — выпускник ГИТИС и кандидат в мастера спорта.

Артист служит в московском театре театре "Бенефис". Он снимался в сериалах "След", "Универ", "Счастливы вместе" и других.