Ева Польна рассекретила свой настоящий размер одежды

Экс-солистку группы "Гости из будущего" вывели из себя бестактные сообщения журналистов о её весе.

Ева Польна, которая завораживает своей женственностью и шармом, объяснила, что интересоваться чужим весом ненормально. Она назвала подобное любопытство половым извращением.

Певица уверила, что фигуру сильно искажают телевизионные камеры.

"Я тоже женщина! Не феномен! Не Самая Толстая На Земле! Аллё! А есть еще — очень неудачные невыгодные фото и видео ракурсы, широкоформатное наше телевидение!! Оно растаскивает тебя во все стороны!!" — написала исполнительница в Instagram.

Ева категорично заявила. что не собирается быть идеальной для всех.

"Всем кто действительно волнуется за меня я сообщаю: Всё в порядке. Я все такая же как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза 2! Если я резко постройнею, изменю форму ушей или поменяю пол - вы сразу же узнаете! Я вам тут сама всё подробненько напишу", — пообещала Польна подписчикам.