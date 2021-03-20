Экс-солистку группы "Гости из будущего" вывели из себя бестактные сообщения журналистов о её весе.
Ева Польна, которая завораживает своей женственностью и шармом, объяснила, что интересоваться чужим весом ненормально. Она назвала подобное любопытство половым извращением.
Певица уверила, что фигуру сильно искажают телевизионные камеры.
"Я тоже женщина! Не феномен! Не Самая Толстая На Земле! Аллё! А есть еще — очень неудачные невыгодные фото и видео ракурсы, широкоформатное наше телевидение!! Оно растаскивает тебя во все стороны!!" — написала исполнительница в Instagram.
Ева категорично заявила. что не собирается быть идеальной для всех.
"Всем кто действительно волнуется за меня я сообщаю: Всё в порядке. Я все такая же как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза 2! Если я резко постройнею, изменю форму ушей или поменяю пол - вы сразу же узнаете! Я вам тут сама всё подробненько напишу", — пообещала Польна подписчикам.
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