Поклонники слёзно просят Митю Фомина не позориться

Подписчики испытывают жгучее чувство стыда, глядя на странную фотосессию солиста группы "Hi-Fi".

Митя Фомин, который недавно порадовал публику своей блестящей пародией на солиста группы "Би-2" Лёву в шоу "Точь в точь", снова пытается привлечь внимание публики запрещёнными приёмами.

Митя разместил в Instagram провокационные снимки, на которые публика не знает как реагировать. Своим поведением певец напоминает фолловерам скандально известного Алексея Панина.

Невольной участницей своего добровольного позора Митя сделал ни в чём неповинную собаку.

"Пора напомнить о своём существовании. И вам доброго утречка пожелать! Детям не листать!", — подписал очень спорные снимки Фомин.

Подписчики дружно стали дружно уговаривать исполнителя удались странные фотографии.

"Митя, вы и так интересный… не надо вот этого всего… не обесценивайте себя такими фото", — просят исполнителя фолловеры. "Даже собачке вашей стыдно за вас. Такой взгляд", — отметили подписчики. "Митя, ну ведь сейчас опять начнется… Опять фото будут во всех пабликах ВКонтакте и в СМИ, опять сотни людей будут негативно комментировать эти фотографии… Ну зачем Вам этот антипиар постоянный нужен? Не вижу тут ничего крутого или смешного. Ну люди потом видят такие фотографии, думают, что Вы странный и не хотят идти на концерты…", — увещевали Фомина доброжелательно настроенные поклонники.